Acidente com veículo em contramão na A2 em Ferreira do Alentejo faz um morto e um ferido

Vítima mortal é um homem, de 75 anos, que conduzia o veículo que transitava em contramão. O óbito foi declarado no local

Uma colisão entre três automóveis, um dos quais transitava em contramão, na autoestrada A2, na zona de Ferreira do Alentejo (Beja), provocou um morto e um ferido ligeiro, disse à agência Lusa fonte da GNR. Segundo a mesma fonte, a vítima mortal é um homem, de 75 anos, que conduzia o veículo que transitava em contramão, tendo o óbito sido declarado no local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém e que o corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.

O acidente ocorreu na A2 (Lisboa-Algarve) no sentido norte-sul, ao quilómetro 138, na zona de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, e o trânsito está cortado no nó de Grândola-sul, de acordo com a fonte da GNR. Inicialmente, fonte da GNR indicou que o acidente tinha ocorrido na zona de Ourique, no distrito de Beja.

O alerta foi dado às 21h18, de acordo com o CDOS de Setúbal, tendo sido mobilizados para o local, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Grândola, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital do Litoral Alentejano e elementos da Brisa, além da GNR.