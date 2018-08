Ponte 25 de Abril. Há seis propostas para obras que arrancam até início de 2019

As obras de reparação da Ponte 25 de Abril, que terão um custo de 18 milhões de euros, deverão arrancar no final do ano ou no início de 2019. A notícia é avançada esta terça-feira pelo “Jornal de Notícias”.

Segundo o diário, há seis propostas a concorrer à obra, cuja adjudicação deverá ser entregue brevemente. O concurso está em marcha desde 23 de março e o prazo para candidaturas encerra a 8 de junho.

No início de março, a revista “Visão” dava conta de um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que revelava vários problemas na ponte, nomeadamente fissuras, brechas e parafusos soltos. O documento assinalava que era urgente fazer obras de manutenção.

O Governo terá recebido esse relatório em fevereiro e as obras, dizia a revista, só necessitavam da “luz verde” do Ministério das Finanças para avançarem.

Prevê-se um prazo de execução da obra de dois anos.