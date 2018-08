Morreu Otavio Frias, jornalista que comandou o maior jornal do Brasil durante 30 anos

Otavio Frias Filho, atualmente diretor de redação da Folha de S. Paulo, maior jornal do Brasil, que liderou durante 34 anos, morreu nesta terça-feira, aos 61 anos

O jornalista, escritor e ensaísta brasileiro Otavio Frias Filho, atualmente diretor de redação da Folha de S. Paulo, maior jornal do Brasil e que liderou durante 34 anos, morreu nesta terça-feira, aos 61 anos, vítima de doença, informou aquele jornal.

Presidente do Brasil, Michel Temer, usou a rede social Twitter para comentar a morte veterano jornalista brasileiro. "Lamento a morte do jornalista Otavio Frias Filho. Sob sua direção, a Folha tornou-se palco dos grandes debates intelectuais do país, com pluralismo e diversidade de opiniões. Meus sinceros sentimentos à família, amigos e jornalistas da Folha por essa perda tão prematura", escreveu.

A morte de Otavio Frias Filho também motivou uma nota de pesar distribuída pelo Centro de Informação das Nações Unidas (UNIC-Rio). "A UNIC-Rio lamenta a morte de Otávio Frias Filho, falecido nesta terça-feira (21) vítima de câncer. À frente do jornal Folha de S.Paulo por mais de três décadas, atuou pelo jornalismo profissional, a liberdade de imprensa e a pluralidade de ideias", disse a organização.

"Seu trabalho na modernização editorial do jornal contribuiu para o debate público e o processo de redemocratização brasileiro na década de 80. O UNIC Rio expressa condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho", concluiu.