Jon Stewart ajuda a salvar dois bodes que estavam numa linha do metro em Nova Iorque

O comediante, apresentador do programa “Daily Show” entre 1999 e 2015, é um conhecido defensor da causa animal

Mike Pont / FilmMagic / Getty Images

O comediante Jon Stewart ajudou a salvar dois bodes perdidos numa linha de metro em Nova Iorque. A história animou a tv e a internet entre esta segunda e terça-feira, confirmando a imagem de defensor dos animais que o antigo apresentador do "Daily Show" (retirou-se em 2015) tem há muito tempo.

Os bodes foram detetados por volta das onze da manhã de segunda-feira por um condutor da linha N, que vai até Coney Island, no fim de Brooklyn. Encontravam-se numa parte da linha neste momento fechada para obras, mas não longe de um terceiro carril, o que os punha em risco.

Dado o alerta, a história começou a circular. Stewart, que apoia e colabora com o Farm Sanctuary, um abrigo para animais, acorreu ao local com a sua mulher. Ajudados por outras pessoas, meteram os animais no seu veículo e levaram-nos para as instalações do Farm Sanctuary em Watkins Glen, Nova Iorque.

Uma vez lá, os animais, ambos machos, foram batizados Billy e Willy. Como é provável terem vindo de um de vários locais de abate existentes na zona – é que sugerem as circunstâncias, bem como a raça Boer a que pertencem –parece inegável que tiveram sorte.

Conforme explicou a porta-voz do abrigo, "aqui vão fazer exames médicos e receber cuidados individualizados de classe mundial". Além desse abrigo, a organização opera outros, incluindo um que fica situado na própria quinta de Jon Stewart.