Facebook avalia a credibilidade dos utilizadores

O Facebook pretende identificar a desinformação de forma mais célere e eficaz, razão porque introduziu nos últimos meses um sistema para avaliar a credibilidade dos seus utilizadores.

Segundo explicou ao “The Washington Post” a gestora de produto desta tecnológica, Tessa Lyons, este sistema permite saber quem são as pessoas de confiança em matéria de denúncias para publicações falsas, o que ajudará as equipas de verificação de conteúdos a canalizar de melhor forma a sua atuação.

Tessa Lyons sublinhou que são frequentes as denúncias de artigos como ‘fake news’ apenas porque um leitor discorda do que leu ou porque pretende afetar o criador desse conteúdo. Ao criar um algoritmo para filtrar quem alerta para publicações realmente falsas, o Facebook poderá contar com uma rede de utilizadores fiáveis, um auxiliar precioso para identificar conteúdos enganosos.

Segundo o jornal norte-americano, esta escala de avaliação de reputação recorre a uma pontuação de 0 a 1. Não foram adiantados muitos pormenores, mas é possível que o sistema - começado a desenvolver no início de 2018 - permita também identificar perfis falsos.

Também não está claro se para esta classificação dos utilizadores contam apenas os alertas que estes fazem, em função de se verificar ou não a sua veracidade.

Sob intensas críticas, por alegadamente permitir a circulação de notícias falsas, que inclusivamente têm influenciado resultados eleitorais, uma das maiores preocupações do Facebook tem sido a aposta na sua credibilização.