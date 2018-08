Corpo de mulher resgatado na praia da Arriba, em Cascais

alerta foi recebido pelas 11h15, por um pescador lúdico que se encontrava no local

O corpo de uma mulher foi resgatado na segunda-feira da praia da Arriba, junto ao Cabo Raso, em Cascais, anunciou nesta terça-feira o Capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima em comunicado.

O responsável revelou que o alerta foi recebido pelas 11h15, por um pescador lúdico que se encontrava no local, tendo sido empenhados na operação de resgate agentes da Polícia Marítima pertencentes ao comando local de Cascais e quatro elementos da Estação Salva-vidas de Cascais, que se encontravam em treinos naquela zona.

Colaboraram também no resgate do corpo os Bombeiros Voluntários de Cascais, "que ainda efetuaram manobras de reanimação", a PSP, o INEM, dois militares do projeto "Seawatch", que reforçam a Capitania do Porto de Cascais para vigilância das praias, e os nadadores-salvadores pertencentes à praia da Crismina, lê-se no comunicado.