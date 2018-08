Buscas para encontrar britânico desaparecido em Ourique retomadas na quarta-feira

Homem, de 29 anos, desaparecido desde a tarde de segunda-feira, integrava um grupo de 10 britânicos, que seguia numa embarcação e numa boia

As buscas para encontrar o homem, de nacionalidade britânica, desaparecido desde segunda-feira na Barragem de Santa Clara, em Ourique (Beja), são retomadas na quarta-feira de manhã, depois de suspensas ao final da tarde desta terça-feira. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou à agência Lusa que as buscas, suspensas às 19h30 de hoje, vão ser retomadas na quarta-feira, às 7h30.

O homem, de 29 anos, que está desaparecido desde a tarde de segunda-feira, integrava um grupo de 10 britânicos, que seguia numa embarcação e numa boia, de acordo com fonte dos bombeiros. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourique, Mário Batista, seis pessoas seguiam a bordo da embarcação e quatro estavam na boia, tipo banana, que era rebocada pelo barco. "As quatro pessoas que estavam na boia caiaram à água, tendo três voltado para o barco e um homem está dado como desaparecido", acrescentou o responsável.

O alerta foi dado às 16h54 de segunda-feira e para as buscas foram mobilizados os bombeiros de Ourique e de Odemira e uma equipa de mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB), indicou o CDOS de Beja. As operações de socorro na Barragem de Santa Clara, na área da freguesia de Santana da Serra, em Ourique, envolvem ainda a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).