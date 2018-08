Suspensas buscas para encontrar homem desaparecido em barragem de Ourique

homem que está desaparecido integrava um grupo de 10 britânicos, que seguia numa embarcação e numa boia, de acordo com fonte dos bombeiros.

As autoridades suspenderam às 21h13 as buscas para encontrar um homem que está desaparecido desde a tarde de hoje na Barragem de Santa Clara, no concelho de Ourique (Beja), disse à agência Lusa fonte dos bombeiros. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indiciou que as buscas vão ser retomadas na terça-feira, às 08h00.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourique, Mário Batista, adiantou à Lusa que seis pessoas seguiam a bordo da embarcação e quatro estavam na boia, tipo banana, que era rebocada pelo barco. "As quatro pessoas que estavam na boia caiaram à água, tendo três voltado para o barco e um homem está dado como desaparecido", acrescentou o mesmo responsável.

Fonte da GNR disse que o homem desaparecido tem 29 anos.

O alerta foi dado às 16h54 e para as buscas foram mobilizados os bombeiros de Ourique e de Odemira e uma equipa de mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB), indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja. As operações de socorro na Barragem de Santa Clara, na área da freguesia de Santana da Serra, em Ourique, envolvem ainda a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 20 operacionais, sete veículos e duas embarcações.