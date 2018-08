Restaurante alemão proíbe crianças a partir das cinco da tarde

O objetivo é permitir aos outros clientes comerem em paz, numa altura em que muitos pais nada fazem para controlar os seus filhos. A medida está a gerar polémica

Um restaurante alemão com o nome acolhedor de Oma's Kuche (Cozinha da Avó) instituiu a regra de não permitir a presença de crianças abaixo de 14 anos ao jantar. O motivo é o incómodo que muitas delas causam a outras pessoas ao fazerem barulho, espalharem bebidas, atirarem coisas umas às outras e puxarem toalhas das mesas, entre outras atitudes que serão frequentes.

O restaurante fica na ilha báltica de Rugen, no estado federal de Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental, e tem avaliações bastante positivas na internet. Porém, o seu dono, Rudolf Markl, diz que há muito estava a pensar tomar a proibição infantil ao jantar. A gota de água foi o facto de algumas crianças terem danificado fotografias antigas que havia no restaurante.

A nova regra só se aplica a partir da 5 da tarde, e Markl garante que pessoalmente gosta de crianças. O problema não são elas, explica, mas os pais que não sabem ou não querem controlá-las. Quando as crianças começam a comportar-se de um modo que incomoda as outras pessoas, "(eles) reconhecem isso com um sorriso, continuam a comer e não querem saber de todo".

Questões de discriminação?

Os pais parecem esperar que sejam os empregados do restaurante a tratar no assunto, mas não é a função destes, acrescenta Markl, que não prevê perder serviço com a medida agora anunciada.

Já existem tours na Alemanha que promovem certos lugares especificamente com o argumento de que não há lá crianças, e no seu caso o objetivo é proporcionar um "oásis de calma" aos clientes.

Nem toda a gente concordou com a proibição. Embora algumas reações na internet tenham aprovado, outras falaram em insensibilidade, e um porta-voz do Departamento Anti-discriminação alemão sugeriu que punha questões importantes: "Argumentos como o do nível mais elevado de ruído que perturbaria os comensais não são necessariamente suficientes para uma proibição geral de crianças abaixo de uma certa idade". Em alternativa, disse o porta-voz, o restaurante pode sempre pedir às famílias irrequietas que se vão embora.

Outros críticos notaram que o restaurante, embora proíba crianças ao jantar, permite a presença de cães, disponibilizando um menu e até um bibe especial para eles.