É hora de acertar os ponteiros

Até 16 de agosto, os europeus foram chamados a opinar sobre a mudança de hora que fazem duas vezes por ano. O horário de verão foi criado há mais de um século para aproveitar a luz natural e poupar recursos, mas pode ter os dias contados. O relógio está a contar

GETTY IMAGES

Há acasos que levam a grandes descobertas, e o barulho que acordou o norte-americano Benjamin Franklin naquela manhã parisiense está nessa categoria. Constatou o inventor, não sem surpresa, que às seis horas da manhã o sol já fazia a luz entrar-lhe pelo quarto onde, não fosse o ruído, continuaria a dormir por mais meia dúzia de horas. Decidiu partilhá-lo no “Journal de Paris”: “Os leitores, que tal como eu nunca viram nenhum sinal de sol antes do meio-dia (…) ficarão tão surpreendidos quanto eu quando souberem que ele se levanta tão cedo; e mais ainda quando lhes assegurar que ele ilumina logo que se levanta. Estou convencido disso. Estou certo do meu facto (…). Eu vi com os próprios olhos. E, tendo repetido essa observação nas três manhãs seguintes, encontrei sempre, precisamente, o mesmo resultado.”

O texto está carregado de ironia, que Franklin só deixa de lado para dizer que “a utilidade é o teste de valor em matéria de invenções, e que uma descoberta sem uso, ou que não é boa para alguma coisa, é boa para nada”. Por isso, juntou-lhe alguns cálculos para mostrar a enorme quantidade de velas — e de libras francesas — que se poupariam se as pessoas usassem luz natural. Sem propor uma mudança horária, deixou-lhe a génese. Toda a população deveria acordar e recolher ao ritmo do sol, mesmo que para isso fosse preciso “cobrar taxas” a quem tivesse os estores fechados pela manhã, “tocar os sinos de todas as igrejas” ou disparar “balas de canhão” que a fizesse “abrir os olhos para ver o [que era] do seu próprio interesse”.

Benjamin Franklin entrou na história por muitos outros motivos, todos igualmente dignos: foi um dos pais-fundadores dos Estados Unidos da América, líder da revolução que deu origem à Declaração da Independência e, ao mesmo tempo, um pacifista, diplomata que negociou o acordo de paz com a Inglaterra, filantropo, cientista, inventor de quase tudo, desde objetos a expressões idiomáticas, imortalizado na nota de 100 dólares americanos. Terminou o texto de que se fala, escrito em 1784 e publicado sob o título “Ensaio sobre poupança da luz solar”, com um pedido: “Pelo grande benefício desta descoberta, assim livremente comunicada e outorgada por mim ao público, não exijo cargo, pensão, privilégio exclusivo nem qualquer outra recompensa. Espero apenas ficar com a honra por ela.” Parece justo que se lhe faça a vontade.

Bruxelas pergunta

Demorou algum tempo até que a ideia de promover um horário diferente para o verão, aproveitando a luz do dia para poupar, já não velas, mas energia elétrica, fosse posta em prática. A meio da I Guerra Mundial, em 1916, a Alemanha encontrou nela uma forma de “minimizar o uso de iluminação artificial, a fim de economizar combustível para o esforço da guerra”, explica o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). Seguiram-se mais de 100 anos de avanços, recuos e algumas críticas.

A Comissão Europeia (CE) quer agora saber o que pensam os cidadãos e, para isso, lançou uma consulta pública, que irá decorrer até 16 de agosto. Disponível em várias línguas, surge na sequência de pedidos de europeus e de alguns Estados-membros, em particular a Finlândia, que são contra o chamado DST (Daylight Saving Time, ou horário de verão) por, dizem, causar distúrbios de sono, reduzir a produtividade e poder originar problemas de saúde a longo prazo. O Parlamento finlandês recorreu à opinião de especialistas para afirmar que, ao contrário do que se imagina, as pessoas não se adaptam suavemente às mudanças de fuso.

Pouco depois de iniciado o questionário, no dia 4 de julho, a quantidade de acessos foi tanta que o site da Comissão bloqueou, lembrando que a discussão, além de antiga, é mobilizadora. O que se pede é que os europeus qualifiquem a experiência que têm tido com a mudança horária (positiva ou negativa), o que preferem que se faça (manter como está ou abolir a mudança), qual o motivo da preferência (relacionada com energia, tempo de lazer ou outros) e, por fim, caso as alterações de horário sejam abolidas, qual dos regimes preferem que se aplique o ano inteiro no respetivo país (verão ou inverno).

A consulta não tem valor vinculativo, pelo que é provável que as dúvidas se mantenham, ainda que uma coisa seja certa: aconteça o que acontecer, ou mudam todos ou não muda nenhum. Para a Comissão, seria problemático se alguns países optassem por alterar o horário em dias diferentes, e outros por não lhe mexer, como aconteceu até à década de 80. A partir dessa altura, a União Europeia foi implementando legislação que culminou na diretiva de 1996, que instituiu que todos passariam a adiantar o relógio uma hora no último domingo de março, à uma da manhã, e a atrasá-lo uma hora no último domingo de outubro, também à uma. Já o fuso horário foi, é, e continuará a ser uma escolha de cada Estado-membro.

A União Europeia é o único espaço onde a harmonização do DST existe. Não só a maioria da população mundial não tem horário de verão — são quase 70% os países que não o fazem —, como há países em que isso só acontece em algumas regiões, caso do Brasil, onde a variação se aplica ao sudeste, sul e centro-oeste do país.

E Portugal?

Tal como um relógio, a hora porque se regem os portugueses já deu várias voltas. E, de uma forma ou de outra, vai sempre parar a um lugar antes visitado. A ideia de adotar o horário da Europa Central, ou “horário de Bruxelas”, na década de 90 foi uma revisitação do que tinha acontecido durante a II Guerra Mundial, assim como em 1996, com a supracitada diretiva europeia, Portugal voltou à hora do Meridiano de Greenwich (GMT) que tinha estabelecido em 1912, nos alvores da 1ª República.

Rui Agostinho, astrónomo do OAL, explica que, se tivermos em conta as horas solares, apenas um terço do território tem o relógio a bater certo com o astro-rei. “O meridiano que divide os nossos fusos passa ali pela longitude da Covilhã; desse meridiano para oriente, é fuso 0 [GMT]; o resto até ao oceano, é -1.” Significa isto que, durante o inverno, um terço do país tem o relógio acertado com a hora solar, enquanto a outra parte vive desfasada.

No verão, uma hora à frente, o desfasamento aumenta. “Isto é relevante porque o nosso corpo reage à luz do dia. O despertar e entrar em repouso tem a ver com a luz, a nossa atividade regula-se assim”, explica.

O que leva os países a adotar uma “hora legal” diferente da solar são razões políticas e económicas, de proximidade geográfica e relações comerciais. E, com o hábito, “as pessoas adaptam-se”, como mostra o exemplo de Espanha, que anda uma hora adiantada em relação ao sol, e que por isso empurra refeições e outras atividades para mais tarde. “Não lhes interessa que sejam 22h se ainda está sol”, comenta o astrónomo. Em Portugal, “quem sofre mais são os arquipélagos”, principalmente as ilhas do Corvo e Flores, nos Açores, cuja posição geográfica aumenta a distância entre natureza e relógio. Agostinho lembra os períodos em que o país viveu com o fuso da Europa Central para mostrar como é contranatura. “As pessoas iam trabalhar às 9h da manhã e ainda o sol estava a nascer; para quem entrava às 8h, como nas escolas, tudo era feito de noite e com estrelinhas no céu.” O resultado foi a rejeição e o regresso ao GMT.

Hoje a maioria dos portugueses parece habituada a acertar o relógio duas vezes por ano. E, curiosamente, as queixas que chegam ao Observatório são por causa da passagem para a hora de inverno, aquela que bate certo com a posição solar. Para Rui Agostinho, há uma explicação: “A UE escolheu fazer essa mudança numa altura muito tardia”, final de outubro, o que leva a que, “num dia as pessoas saiam do emprego às 17h ou 17h30 e ainda tenham uma hora de sol pela frente, e no dia a seguir, saiam e já não tenham nada”, como se uma parte tivesse sido cortada. “As pessoas sentem esse embate”, acredita o astrónomo, para quem o problema se solucionaria se a mudança fosse feita em setembro, como acontecia em Portugal antes de ser a União Europeia a decidir.

A hora desfasada que se vive entre março e outubro “pode prejudicar” quem trabalha cedo, principalmente agricultores e operários da construção civil, mas a automatização do trabalho e o uso de luz artificial têm diminuído esses efeitos. Por isso, e graças à luz natural que sobrevive à saída dos empregos, Rui Agostinho acredita que “a vida do resto das pessoas tem qualquer coisa a ganhar com esta hora de verão”.