Ao ritmo da moda

Visto por fora, o Jaguar E-Pace é um feliz exercício de estética. Quando se vê pela primeira vez dá uma imagem mais dinâmica e desportiva que o F-Pace, o irmão mais velho e maior. Ao ser mais compacto, o E-Pace parece mais leve e mais divertido de conduzir. No entanto, as aparências podem enganar. Mas já lá vamos.

A ofensiva da Jaguar nos SUV premium começou tarde. O F-Pace só nasceu em 2015, mas em breve o trio de ataque da marca britânica vai contar com um SUV 100% elétrico, o I-Pace. Enquanto isso, a aposta passa pelos dois segmentos mais apelativos, com os compactos em destaque já que é um mercado em que todas as marcas querem estar presentes. Os principais concorrentes são o Aqui Q3, os BMW X1 e X2, os Mercedes GLA e GLC e o Volvo XC40.

A maior desilusão que tive com o E-Pace foi o interior. É bem menos desportivo do que o exterior. De resto, tem uma imagem clássica e sóbria, como se não pertencesse ao carro que vimos por fora. Estas coisas não acontecem por acaso. A Jaguar aponta assim a uma clientela que gosta de um automóvel com design apurado, mas que por dentro aponta ao conforto e deixa de lado um visual mais jovem, que mesmo assim está disponível na versão R-Dynamic. A bagageira conta com 577 litros, em linha com as melhores referências dos concorrentes.

O que me deixou mais desiludido foi o sistema de infoentretenimento ser o mesmo que já conhecemos da família Jaguar Land Rover. Funciona bem mas obriga a alguma habituação. Além disso, começa a acusar a idade, já que lhe falta, por exemplo, ligação Apple Car Play e Android Auto.

O Jaguar E-Pace conta com versões de tração frontal, mas neste ensaio concentramo-nos naquele que é o melhor compromisso: o D180, que conta com motor 2.0 de 180cv, equipado com caixa automática.

Uma herança de peso

Na estrada, o E-Pace destaca-se por ter uma direção muito precisa e mais informativa do que a média neste segmento. No entanto, há um pormenor que não deixa este E-Pace destacar-se em matéria de dinâmica. É que o novo Jaguar recorre à plataforma do Range Rover Evoque. Por isso, acaba por ser mais pesado que o F-Pace, que é bem mais volumoso. Assim, o D180 pesa 1831kg. Ou seja, perto de duas toneladas. O que torna o motor diesel pouco entusiasmante, mesmo na versão de 180cv. Não testei a variante de 240cv que talvez consiga imprimir um ritmo mais convincente. Convém sublinhar que o E-Pace nunca parece ter motor a menos, só não é capaz de disfarçar o peso.

O verão não permitiu perceber as vantagens da tração integral, mas mesmo assim reforçou a nota positiva do comportamento em curva do E-Pace. Em matéria de consumos, este Jaguar merece uma nota positiva. Com uma utilização regrada, o computador de bordo indicou 6,8 litros aos 100km. Uma condução mais desportiva aproxima o consumo dos 8 litros aos 100km.

Top Model

Os gostos são sempre subjetivos, mas arrisco dizer que o Jaguar E-Pace é um dos SUV mais atraentes da atual geração. Vai ser o SUV da Jaguar mais vendido e só não vai atingir outros números porque quando comparado com a concorrência em muitos casos perde em matéria de preço final. É o caso do Volvo XC40. Mas uma coisa é certa. O Jaguar E-Pace faz rodar cabeças quando passa na estrada. E isso, neste segmento, conta muito.

Ficha técnica

Jaguar E-Pace D180 AWD Sport

Motor

1999 cc

179 cv

430 nm às 1750 r.p.m.

Transmissão

Integral

Automática 9 velocidades

Prestações

207 km/h

9,9s dos 0-100km/h

Consumos

5,2 l/100 km ciclo misto

137g CO2/km

Preço €64 900 (D150 FWD desde €48 800)