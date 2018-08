Acumulação excessiva de coisas definida oficialmente como uma doença

O anúncio agora feito pela Organização Mundial de Saúde reconhece uma condição que muita gente conhece bem

Há mais uma doença oficialmente reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e é daquelas que muitas pessoas não terão dificuldades em reconhecer, em si ou em terceiros. Trata-se do 'hoarding' - em português, acumulação. Mais precisamente, a OMS define-a com "a acumulação de posses devido a aquisição excessiva ou à dificuldade em deitar fora pertences, independentemente do seu valor real".

Nem toda a mania de acumular objetos ou dificuldade em desimpedir a casa constituirá 'hoarding'. O passo seguinte vai ser a definição rigorosa de critérios por parte da OMS. O diagnóstico adequado facilitará a possibilidade de obter tratamento específico.

Sendo uma daquelas doenças, ou "condições médicas", onde muitas pessoas veem um lado cómico, é por vezes difícil compreender a tragédia que significa para muitas pessoas, e os obstáculos (a começar pela angústia) que pode colocar a uma vida normal, andando com frequência associada a condições de outro tipo - por exemplo, a chamada desordem obsessivo-compulsiva.

Segundo as estimativas, a doença afeta cerca de 5 por cento da população.