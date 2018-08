Viagem de regresso à Rota da Seda

Nos tempos da Rota da Seda, as caravanas de camelos cruzavam estas dunas para reabastecerem os animais no oásis. Hoje é possível ter a ilusão do que se passava há milhares de anos, desse permanente vaivém, porque existem centenas de camelos no local, que são constantemente usados por turistas ou viajantes.

O percurso feito pelos camelos é belo e curioso. Vagarosamente, a longa fila de animais serpenteia a encosta, como pontinhos de cor ondulantes, replicando a ideia mais imediata da exótica Rota da Seda, embora agora, em 2018, os que por aqui circulam não sejam mercadores, artesãos, guerreiros, peregrinos, nómadas ou os exploradores de outros tempos, que cruzavam estas dunas em direção ao norte ou ao sul da Ásia Central

Parte integrante da China, o oásis de Dunhuang era um ponto de saída ou de entrada no deserto de Taklamakan.

Dunhuang, entretanto, modernizou-se. A cidade encontrou no turismo um futuro inspirado no passado, com festivais culturais anunciados em enormes placards. Nota-se a construção recente. As avenidas são largas, ladeadas por árvores e pela presença incontornável das dunas ao fundo.

