Que fruto é açaí?

Há uma pergunta que se repete antes de qualquer aventura gastronómica: a que é que sabe? No caso do açaí, essa necessidade de conforto é impossível de satisfazer, porque, explica Fábio Santos, o “açaí tem um paladar único, sem comparação”. Vem de um fruto, mas “não é parecido com morango, com ameixa, com nada, não dá para responder”, insiste o brasileiro recém-chegado a Portugal. Apelamos a outros sentidos: o que se vê? “Uma cor escura, um roxo quase preto, que inibe as pessoas de provar”, atira.

Não parece prometedor, mas à medida que o tempo passa, são cada vez menos os portugueses que veem esta fruta feita polpa, servida como gelado ou sorvete, e ainda perguntam de que se trata. Nos últimos anos, Portugal viu disparar o número de cafés e restaurantes que vendem o produto em tigelas de diferentes tamanhos — a pequena é de 250 mililitros, a grande vai aos 500 — e preços, que vão dos três aos nove euros. E a isso não será alheia a preocupação com a alimentação saudável.



getty

O açaí é uma palmeira que cresce na Amazónia e que produz um fruto arroxeado, consumido pelos povos indígenas, ao natural, como parte da refeição. É rico em fibras, minerais, vitaminas e proteínas, o que o elevou à categoria de alimento fitness, parte da dieta de atletas e celebridades, que ajudaram a popularizá-lo, ainda que de forma bem diferente da ancestral. O que consomem é uma adaptação que terá sido feita por um homem que, chegado ao Rio de Janeiro, juntou açúcar à polpa da fruta, passando assim a vendê-la doce e gelada, e introduzindo uma febre coletiva que é hoje alimentada em qualquer boteco de esquina. A novidade dos últimos anos é ter ultrapassado as barreiras geográficas para se introduzir subtilmente nos hábitos europeus.

É para isso que cá está Mírian Ferreira, irmã de Fábio, que viu no Portugal 2020 uma forma de ajudar a implantar o açaí na Europa. O programa, através do qual Portugal vai receber 25 milhões de euros até ao fim da década, oferece incentivos a empresários que queiram instalar-se no país, caso da responsável pelo Açaí Aju, nascido em Aracaju, nordeste do Brasil, como “um prolongamento” do negócio de família Tia Augusta. Mírian quer aproveitar a aceitação do açaí em Portugal para abrir duas lojas, criar cerca de 18 empregos e, mais tarde, internacionalizar o produto.

Enquanto preparam a candidatura, os irmãos lembram como tudo começou “com uma mesinha na frente de casa”, em 2001. A mãe, que virou Tia Augusta, não deu só nome ao negócio. “Como vivia numa grande avenida de Aracaju, onde passavam muitos estudantes, aproveitava o congestionamento de veículos para levar uma bandeja com copinhos” a quem passava, recorda Mírian. “Era preciso experimentar para entender que produto maravilhoso era aquele”, o que fez Augusta adicionar “amendoim, castanha, chantilly, salada de fruta, tudo”, para evitar o choque do primeiro impacto. “As pessoas diziam que era viciante.”

O que é que o açaí (não) tem

Quem vê as filas ganhar volume no Friends Açaí, em Cascais, não imagina que, num tempo não tão distante assim, o proprietário, Jeremias Freitas, esteve “quase a quebrar [falir]”. A violência no Brasil trouxe-o a Portugal já lá vão 16 anos, e imediatamente começou a trabalhar no negócio da restauração. Em 2014, abriu o espaço que ainda ocupa na Casa da Guia, mas só quando mudou o conceito e abraçou a brasilidade conseguiu “virar o jogo”. No centro do tabuleiro, o açaí, que hoje vende à razão de 12 a 13 toneladas por ano, “250 copos num dia fraco”.

getty

Jeremias decidiu virar-se para o produto no dia em que provou o que chegava a Portugal. “As pessoas aqui vendiam xarope de groselha e diziam que era açaí. Quis trazê-lo pasteurizado do Brasil, como se deve comer”, explica o proprietário, lembrando que, “quando servido sem misturas, [o açaí] é uma baga muito rica”. Como é amarga, o toque adocicado deve ser dado naturalmente, com mel ou com a fruta do guaraná. É aqui que é preciso cuidado para perceber que ingredientes são adicionados à mistura. Jeremias explica que o açaí é caro, por só nascer no norte do Brasil e regiões amazónicas, e ficaria muito mais barato se fosse transportado líquido, em vez de pasteurizado e refrigerado. Por isso, é possível que alguns comerciantes optem por baixar os custos, “mas aí imagina, com esse calor, a quantidade de conservantes que o açaí leva”. No final do processo, a escolha é do consumidor, que à tigela pode juntar frutas, granolas, muesli e topings variados. Jeremias explica que, mesmo que não pareça, quase tudo vai bem com açaí. “As pessoas quase me matavam quando eu dizia que ia vender com leite condensado.”

Agora os portugueses “agarraram o açaí e não largam mais”, diz o responsável, numa imagem que é refletida na abertura de lojas especializadas pelo país, como a Açaí Concept, em Matosinhos, ou a Açaí 21, em Lisboa. E se é fácil perceber o que ele tem, falta entender o que não tem. “O açaí não tem hora, é para o café da manhã, almoço, jantar”, garante Jeremias, ajudado por Fábio: “O açaí é para todos, não tem classe social.”