Portugueses cada vez mais ‘bio’

O consumo de alimentos biológicos em Portugal está em franco crescimento, e a tendência não passa despercebida às grandes cadeias de distribuição, que têm lançado continuamente novos bio de marca branca, sejam frescos ou processados. A aposta comercial é suportada pelos últimos números. Mostra um estudo do Centro de Estudos Aplicados da Católica Lisbon School of Business & Economics (realizado em parceria com a Associação Nacional para a Indústria da Proteção das Plantas) que, se dependesse apenas da vontade dos portugueses — sem olhar a preço ou disponibilidade —, 65% consumiriam exclusivamente alimentos biológicos.

Com a aposta em força da maioria das grandes superfícies numa gama biológica própria, estes produtos estão a deixar de ser um nicho de mercado para ocuparem cada vez mais espaço nas prateleiras, e a preços mais acessíveis. O Pingo Doce, que já comercializava frescos biológicos, lançou recentemente uma nova marca própria, a Go Bio, com produtos processados, juntando-se ao Aldi, Continente, El Corte Inglés, E. Leclerc, Intermarché, Jumbo e Lidl. Entre os produtos disponibilizados, o destaque vai para os alimentares — bolachas, compotas, café, chocolates, cereais, sumos, laticínios, enlatados e congelados —, mas também chegaram à área da higiene, com toalhitas, discos desmaquilhantes e cotonetes de algodão biológico.

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) confirma que “a categoria de produtos biológicos está em franco desenvolvimento” e cita o estudo “Target Group Index”, divulgado no ano passado pela Marktest, segundo o qual 47,7% dos portugueses compram produtos biológicos. A estratégia das várias marcas “para este segmento concretiza-se a diversos níveis, desde o lançamento de formatos de loja ou espaços em loja especialmente dedicados a esta categoria de produtos, até à aposta e disponibilização deste tipo de produtos em marcas da distribuição [marcas brancas]”, explica a APED.

A cadeia de hipermercados E. Leclerc, que afirma ser pioneira em Portugal na venda de biológicos de marca própria a granel, revelou ao Expresso que o crescimento do número de referências entre 2017 e 2018 da sua marca própria de alimentos com certificação, a Bio Village, foi de 140%. A mesma marca registou este ano um aumento das vendas, em valor, de 44% relativamente ao período homólogo.

Na origem da preferência dos consumidores pela agricultura biológica estão várias razões, entre as quais os benefícios para a saúde, ambiente e bem-estar animal. Segundo a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (Agrobio), “em agricultura biológica não se recorre à aplicação de pesticidas de síntese sobre as culturas, nem adubos químicos de síntese, nem ao uso de organismos geneticamente modificados”. Dados da Euromonitor revelaram, também no ano passado, que os produtos biológicos são a terceira categoria com maior crescimento na Europa — logo a seguir à nutrição desportiva e aos alimentos para pessoas com intolerâncias alimentares —, apresentando, desde 2010, uma taxa de crescimento média anual de 6%.

Qualidade a preços inferiores

Além de mais baratos, “os biológicos de marca branca têm uma qualidade equivalente aos de marca de fabricante”, garante o presidente da Agrobio, Jaime Ferreira: “Na agricultura biológica, a certificação é obrigatória”, explica. “Normalmente, as grandes superfícies vão junto do produtor de maior dimensão, ou de uma empresa que vende esses produtos, e pedem para colocar a sua marca. Portanto, e à partida, o produto tem exatamente as mesmas características e qualidade que têm os de marca do produtor. Na agricultura biológica há um grande rigor: ou é biológico ou não é”, assegura o responsável da Agrobio.

Sobre o facto de os preços da marca branca serem inferiores aos da marca de fabricante, Jaime Ferreira afirma que, “como as grandes superfícies compram em grandes quantidades, o produtor tem a garantia de que tudo será escoado, pelo que se conseguem preços mais baixos”. Esta explicação é confirmada por fonte do Lidl: “Temos uma dimensão considerável e presença em vários mercados”, o que permite “uma abrangência maior na procura pelos melhores produtos e implica necessidades de produção e fornecimento maiores, com impacto nos preços dos produtos. Ao encomendarmos em mais quantidade, mantendo a qualidade máxima do produto final, o preço a pagar por cada produto desce”.