Incêndios. Três ativos, 27 resolvidos

O maior incêndio do dia ocorreu em Alijó, mas já está em rescaldo. Em Gondomar, a GNR deteve um presumível incendiário

O sábado quente e seco promete ser de risco elevado e a verdade é que foram vários os incêndios florestais que desassossegaram as corporações de bombeiros. Mas não se registaram até agora casos de alarme.

A página da Proteção Civil, às 19 horas, traçava um cenário animador: dos 30 recenseados, 25 estavam em rescaldo e mais dois em fase de resolução. Sobram três ativos, dois no distrito de Beja e um terceiro em Alfeizerão, no concelho de Alcobaça. Este é o único que conta com um meio aéreo contando com 20 operacionais e dois carros de combate.

Em Beja. são fogos agrícolas que não suscitam preocupação de maior.

Alijó sob ameaça

Se o Norte é a região do país em maior risco, a verdade é que este sábado foi em Alijó, distrito de Vila Real, que ocorreu o incêndio que convocou maior carga de meios. O fogo avançou numa zona de de floresta e mato em Vila Verde, mobilizando um forte dispositivo: 111 operacionais, 27 viaturas e seis meios aéreos.

As chamas irromperam ao início da tarde e, segundo os bombeiros, "evoluíram com muita intensidade em duas frentes", impulsionadas pelas "fortes rajadas de vento". Mas, três horas depois o fogo estava dominado e entrava na fase de rescaldo.

Acidente mortal gera incêndio

No distrito de Évora, um incêndio agrícola em Pavia sobressaltou a população e no pico contou com 52 operacionais no combate.

Os três aviões e os 13 carros de combate permitiram dominar as chamas antes da noite cair. Neste caso, um drama maior esteve na origem do incêndio. Segundo fonte do Comando Distrital de Évora da GNR citada pela Lusa "o incêndio eclodiu numa berma, na sequência de um despiste entre dias viaturas, que provocou a morte a duas pessoas".

Os concelhos de Guimarães e Grândola registaram durante a tarde incêndios de alguma dimensão que foram combatidos por mais de 20 bombeiros.

70 patrulhas militares reforçam prevenção

Até segunda-feira estão em alerta vermelho sete distritos: Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Para estas regiões foram deslocados meios de resposta aos incêndios e 70 patrulhas militares (19 da Marinha e 53 do Exército), num total de 226 militares para apoiar na prevenção a Proteção Civil.

Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas esclarece que este reforço surge "no seguimento do pedido de apoio solicitado às Forças Armadas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil" para ativação de mais 28 patrulhas militares.

Incendiário detido

Ainda no tema incêndios, deste sábado fica a notícia de que a GNR de Gondomar deteve um homem de 53 anos, suspeito da prática de incêndio florestal.

Segundo a GNR, “o indivíduo foi visto por populares a atear fogo a área de mato próxima de habitações, tendo o mesmo sido retido pelos populares e entregue aos militares da GNR”.

Do incêndio resultou uma área ardida de 2.000 metros quadrados de mato e colocou habitações em risco. O suspeito incendiário será hoje presente no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.