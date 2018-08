Incêndio destrói fábrica de tintas na Maia

Quatro corporações de bombeiros combatem um incêndio na fábrica de tintas e vernizes Isolaca, na Maia

Um incêndio está a destruir a fábrica de tintas e vernizes Isolaca, na Zona Industrial da Maia.

O incêndio deflagrou ás 15 horas e está a ser combatido por quatro corporações de bombeiros, num total de 43 efetivos e 18 viaturas.

Uma fonte dos Bombeiros de São Mamede de Infesta contou ao Expresso que se estavam a registar várias explosões no interior da unidade e que a prioridade é evitar que as chamas avançassem para armazéns e bases fabris vizinhas da Isolaca. "As chamas continuam muito agressivas", referiu.

A zona está coberta de fumo negro intenso, dificultando o combate às chamas e tornando quase irrespirável o ar da zona industrial.

A Isolaca é uma pequena unidade de caráter familiar de tintas e vernizes, armazenando produtos químicos altamente inflamáveis.