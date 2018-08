Entrevista a Carole White

C arole White, de 67 anos, é a grande dama do mundo dos modelos. Ela foi agente de Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington, entre muitas outras. E criou o conceito de supermodelo que dominou a década de 90, a época de ouro das passarelas. White recebeu o Expresso na sede da Premier Model Management, no centro de Londres, um rés do chão cheio de luz e mobiliário branco. As paredes estão cobertas com centenas de polaroides de jovens esguias, pálidas, algo enigmáticas e extremamente belas: as modelos Premier.

Alguns temas ligados às agências de modelos continuam a encher páginas dos jornais: discriminação racial, modelos com idade juvenil e o chamado size zero [tamanho zero] — a utilização de modelos com peso a menos.

