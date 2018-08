E quando nos salvarem a vida, os robôs também serão heróis?

Os robôs humanoides podem revolucionar os mecanismos de Proteção Civil nos próximos tempos

O número cada vez maior de catástrofes naturais, fruto também das alterações climáticas, obriga à procura de soluções sofisticadas para o salvamento de vidas humanas e a tecnologia está a responder à chamada. O número de soluções robotizadas destinadas à Proteção Civil está a crescer em todo o mundo, com estas a apresentarem-se em diversos formatos e tamanhos, consoante os objetivos da sua utilização. Esperam-se grandes mudanças nas operações de busca e salvamento nos próximos anos.

“Quer seja num cenário de desastre natural, numa missão de busca e salvamento, num ambiente perigoso ou noutra situação crítica de socorro, os robôs têm o potencial de fornecer a ajuda e assistência necessárias”, considera Ronald Polcawich, responsável pelo Microsystems Technology Office da DARPA (a organização que criou a tecnologia que deu origem à internet) e um dos nomes de topo na área. A realidade que destaca verifica-se cada vez mais.

O resgate do grupo de crianças tailandesas da gruta contou com a ajuda de robôs — e chegou a equacionar-se a construção de uma cápsula para a retirada dos jogadores juvenis de futebol —, há drones a serem utilizados durante os fogos florestais e outros a guiarem as equipas de salvamento durante as erupções vulcânicas no Havai, que obrigaram à retirada de pessoas das suas casas e nem a Central de Fukushima, no Japão, está a ser limpa de material radioativo por humanos. No entanto, o que está agora em causa é muito mais complexo do que tudo o que até agora foi utilizado.

O Centauro, um robô humanoide de 1,5 metros e 93 quilos, é o mais recente projeto do Istituto Italiano di Tecnologia, em Génova, e promete tornar-se um verdadeiro bombeiro robotizado. Com quatro pernas sobre rodas, capazes de andar sobre destroços e subir escadas, e ainda dois fortes braços, com capacidade para tarefas complexas como o corte ou transporte de objetos, este pode mesmo tornar-se uma ferramenta indispensável para operações complexas. Quando os responsáveis apresentaram este “sistema simbiótico homem-robô”, comandado à distância, no final do último mês, estavam longe de imaginar que este podia ser útil na cidade italiana tão rápido. Não entrou em ação esta semana, após o colapso de uma ponte que provocou várias mortes, mas infelizmente é também certo que haverá oportunidades para o testarem em desastres futuros. Não será o único humanoide no teatro de operações.

Da Ben-Gurion University of the Negev, em Israel, vem outra proposta para situações de catástrofe. De menores dimensões, o multifacetado RSTAR é, de acordo com os responsáveis pelo seu desenvolvimento no Bio-Inspired and Medical Robotics Lab, capaz de atuar em lugares tão diferentes como prédios em colapso ou áreas alagadas e tem a seu favor a possibilidade de se adaptar a diversos ambientes, superando “obstáculos sucessivos até alcançar o seu alvo”.

APOSTA NA MINIATURIZAÇÃO

Enquanto várias organizações privadas e públicas, incluindo organismos governamentais e unidades universitárias, se dedicam à construção de robôs humanoides, há também quem queira apostar noutras soluções. É o caso da unidade da DARPA liderada por Ronald Polcawich, que considera existirem “vários ambientes inacessíveis para plataformas robóticas maiores”, pelo que assume como prioritários os sistemas robóticos de pequena dimensão. O problema é que estes exigem “um avanço tecnológico significativo” para funcionarem com a precisão necessária.

Para dar forma a esse desejo, lançaram esta semana o programa SHRIMP, de apoio ao desenvolvimento de microbôs para utilização em cenários de catástrofe. Ao conseguirem miniaturizar as estruturas, conseguirão criar robôs de pequenas dimensões mais eficazes. O futuro também se constrói em miniatura.