Caça à rola e pombo abre domingo. Mas, está condicionada nos distritos em risco de incêndio

A caça abre domingo para 250 mil caçadores. Nos sete distritos em alerta vermelho a atividade está condicionada

A caça começa este domingo em modo condicionado nos sete distritos que se encontram sob alerta vermelho devido ao de risco de incêndio até quarta-feira.

Está condicionada mas não proibida, advertiram este sábado as associações do setor ouvidos pela Lusa. A abertura faz-se com a caça à rola e ao pombo.

O despacho do gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que declara em situação de alerta os sete distritos com maior risco de incêndio, proíbe "o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem”.

Mas, o despacho não faz qualquer referência aos caçadores.

Na dúvida, é melhor não disparar

Segundo o presidente da Confederação Nacional de Caçadores de Portugal, Fernando Castanheira Pinto, o que resulta do despacho é que “não há uma proibição de caçar, mas há constrangimentos nalguns locais".

O seu conselho aos caçadores desses distritos é que, em caso de dúvida, evitarem a caça nesse local.

A federação recebeu este sábado muitos pedidos de esclarecimento sobre se é possível caçar no domingo. “Não há uma proibição de caçar, mas há constrangimentos nalguns locais dos sete distritos em aviso vermelho”, respondeu Castanheiro Pinto à Lusa. A federação está “completamente de acordo” com o despacho.

Caça escassa afasta atiradores

Também contactado pela Lusa, José Baptista, do Movimento Caçadores Mais Caça, alertou para a proibição de caçar em vários locais dos sete distritos da região Norte em alerta vermelho. Tal proibição foi confirmada pelo departamento do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR.

Com ou sem proibições, "o primeiro dia de caça será sempre pouco produtivo"; segundo José Batista. Porque "a caça em Portugal é cada vez menos, levando os caçadores a abandonar o desporto". “Vão vir a zeros, vai ser uma jornada com muita escassez de rola”, antecipa.

Segundo José Batista, dos quase 250 mil pessoas com carta de caçador "apenas tiraram licença para caçar cerca de 124 mil. “Há milhares e milhares de caçadores a desistir de caçar”.