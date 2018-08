29 concelhos em alerta vermelho

Com o calor a aumentar, acompanhado de vento e de baixa humidade, está pronto o cocktail para mais incêndios. Para já, 29 concelhos de sete distritos — Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu — já estão sob alerta vermelho, avisa a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). O Estado de Alerta Especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) foi acionado às 0h deste sábado e prolonga-se até às 23h59 de segunda-feira.

Os termómetros vão continuar a subir nas próximas horas, podendo chegar aos 40 graus Celsius em várias zonas do país este domingo, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Uma massa de ar quente e seco vinda do Norte de África com trajeto pela Península Ibérica contribui para que 15 distritos sejam colocados sob aviso amarelo meteorológico até terça-feira, mas sem atingir os valores registados na onda de calor do início do mês de agosto.

O Ministério da Administração Interna anunciou “medidas de carácter excecional”, como “elevação do grau de prontidão e resposta operacional, reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro”. Bombeiros, equipas de emergência médica, autoridades policiais e de proteção civil e outras forças do dispositivo terão de abandonar folgas ou férias e estar de prevenção. A ANPC informa que serão reforçadas as mensagens de alerta a todas as estruturas nacionais, distritais e municipais e preposicionados meios de reforço operacional nos concelhos de maior risco.

Já os cidadãos em geral estão proibidos de circular no interior dos espaços florestais e caminhos rurais, de fazer trabalhos agrícolas nos espaços florestais, e há tolerância zero para a utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, que tendem a ser comuns nesta altura nas festividades e romarias a norte do Douro.

Se por um lado o número de ocorrências “tem estado a diminuir este ano”, fruto de campanhas de sensibilização e da aplicação mais pesada da lei, indica ao Expresso fonte operacional, certo é que “ainda há debilidades na organização do combate e no controlo de meios, porque continuam a imperar as capelinhas”.