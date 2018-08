Mulher detida por ouvir uma ária de Verdi aos "gritos" de manhã à noite durante 16 anos

Os conflitos entre vizinhos, com as suas agressões e remoques mais ou menos subtis, podem assumir as formas mais diversas e surpreendentes. Na cidade de Sturovo, na Eslováquia, uma mulher teve uma ideia maquiavélica e decidiu colocá-la em prática. Levou algum tempo, mas acabou por conseguir derreter a paciência das pessoas que viviam no seu prédio e, até, em toda a rua onde mora.

Tudo começou quando, por volta do início do século XXI, a senhora em causa, identificada apenas como Eva N. pelo site de notícias Parameter.sk, decidiu colocar a tocar no seu sistema de som uma aria, não especificada, da ópera "La Traviata", criação do compositor italiano Giuseppe Verdi.

O objetivo inicial era o de abafar o ruído causado pelo ladrar do cão de um dos vizinhos e Eva começou a passar, de manhã à noite, todos os dias e sem parar, o mesmo trecho de quatro minutos daquela obra-prima. O problema foi que jamais voltou a desligar o botão "repeat" e manteve o hábito, sem falhas, durante 16 anos.

Só na passada segunda-feira o silêncio terá voltado a reinar na vizinhança porque, perante as queixas recebidas, a polícia tomou a iniciativa de intervir e deteve Eva N. que agora poderá ter de responder em tribunal perante as acusações de abuso e de perseguição maldosa, incorrendo no risco de prisão. Caso seja condenada, a pena irá de seis meses a três anos por detrás das grades.

Em declarações a um órgão de informação local, uma vizinha confessou adorar o cantor lírico Placido Domingo, que interpretava a aria "maldita", mas "não desta forma". Outra pessoa que vive nas redondezas da peculiar apreciadora de ópera garantiu que "toda a rua estava a sofrer".

A BBC refere que esta não é a primeira vez que alguém é obrigado e prestar contas à justiça por perturbar os vizinhos com a audição repetida e em alto volume de um tema musical. Em março de 2017, outra mulher, residente em Walsall, no Reino Unido, foi encarcerada por tocar "ad nauseam" a canção "Shape of You", de Ed Sheeran.