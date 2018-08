Exposição ao fumo do tabaco em criança aumenta em 31% probabilidade de morte por Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica

O fumo passivo aumenta significativamente o risco de morte por Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), concluiu um estudo da American Cancer Society. É mais uma pesquisa que vem alertar para os malefícios da exposição ao tabaco, desta vez apoiada em dados de quase 80 mil pessoas, analisados durante 22 anos.

Com idades entre 50 e 74 anos, os participantes responderam a perguntas sobre a sua exposição ao fumo passivo quando crianças e em adultos. Entre os que afirmaram ter vivido com um fumador, estando diariamente expostos ao fumo durante a infância, a probabilidade de morrer de DPOC é 31% maior do que entre os que não viveram com um fumador.

A pesquisa conduzida por W. Ryan Diver mostrou também que a exposição ao fumo passivo (10 ou mais horas/semana) no caso dos adultos está associada a um risco 27% superior de morte por doença cardíaca isquémica e 23% maior no caso de morte por acidente vascular cerebral. No caso da DPOC, o risco de morte aumenta para 42% .