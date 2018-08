Trabalhador morre ao cair de oito metros de altura em zona industrial da Nazaré

Óbito foi declarado no local, no distrito de Leiria, pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação

Um homem morreu nesta quinta-feira ao cair de uma altura de oito metros, quando trabalhava na cobertura de uma fábrica de plásticos da zona industrial de Valado dos Frades, na Nazaré, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR. O homem tinha 52 anos e o acidente de trabalho ocorreu pelas 13h50.

O óbito foi declarado no local, no distrito de Leiria, pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Caldas da Rainha. Além da VMER, estiveram no local operacionais dos bombeiros da Nazaré e GNR, apoiados por seis veículos no total.

Fonte da GNR disse que o trabalhador era funcionário da empresa Motrizeno, subcontratada da empresa Transfol para a construção de um armazém.