Incêndios. Risco máximo no interior, Minho, Douro Litoral e norte do Alentejo

A Proteção Civil alertou nesta quinta-feira, num aviso à população, para o risco máximo de incêndio florestal em concelhos das regiões do interior norte e centro, Minho, Douro Litoral e Norte do Alentejo. No aviso, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) refere que o risco de incêndio é elevado a muito elevado nas restantes regiões de Portugal continental.

A ANPC justifica o aviso com as "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais" devido à previsão de tempo quente e vento moderado.

O aviso da ANPC recorda que, nestas circunstâncias, é proibido fazer queimadas, fogueiras, lançar foguetes, fumar ou fazer lume nas florestas e nas estradas circundantes e que os trabalhos agrícolas e florestais devem ser feitos com máquinas e outros equipamentos limpos de óleos e poeiras, evitando o seu uso nos períodos de maior calor.