Aeroporto do Porto esteve parado nove minutos devido a drone

Um drone sobrevoou esta quinta-feira o espaço aéreo que interfere com a zona de aterragem do aeroporto Sá Carneiro, no Porto. Ao Expresso, fonte da PSP indicou que a presença do dispositivo eletrónico implicou a paragem na chegada e saída de aviões durante nove minutos.

Eram 14h40 quando as autoridades foram alertadas.

Até ao momento, o Expresso não conseguiu falar com a ANA Aeroportos, responsável pela gestão do aeroporto Sá Carneiro.