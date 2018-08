38 praias já estiveram desaconselhadas a banhos este verão. Saiba quais

Descargas ilegais ou inusitadas para as linhas de água levaram as autoridades a desaconselhar ou mesmo proibir a ida a banhos em 38 praias nacionais até esta quarta-feira, 15 de agosto, informa a associação ZERO em comunicado enviado às redações.

Segundo a organização ambientalista este número equivale a quase o dobro das praias afetadas no mesmo período em 2017 (tinham sido 21), e corresponde a 6,3% das 608 zonas balneares classificadas como tal em Portugal (480 costeiras ou de transição e 128 interiores).

Entre as praias afetadas este ano (entre um e três dias) encontram-se: Alemães, Pescadores, Olhos de Água, Santa Eulália e Inatel, em Albufeira; Pintadinho, Carvoeiro e Vale Centeanes, em Lagoa; Pego e Comporta, em Grândola; Praia d’El Rei, em Óbidos; São Martinho do Porto, em Alcobaça; Benfeita, Côja, Piodão, Pomares e Secarias, em Arganil; Cabo do Mundo e Conchinha, em Matosinhos; Melres, em Gondomar; Cavadinho em Braga; Ponte da Barca–Rio Lima; Pontilhão da Valeta em Arcos de Valdevez; Azenhas-Vilar de Mouros, em Caminha; Bitetos em Marco de Canavezes; Quinta do Alamal, no Gavião; Devesa no Sabugal; Cabreira, Canaveias, Pego Escuro e Colmeal, em Góis; Bogueira e Senhora da Graça, na Lousã, Foz do Lizandro, em Mafra; Gorgulho, no Funchal; Ribeira dos Pelames, Praia da Tábua e Ilhéu de Vila Franca, nos Açores. Interditada quase toda a época tem estado a zona balnear de Areinho, em

Arouca, devido ao risco de contaminação por salmonela.

Mesmo praias que têm classificação “Excelente” sofreram episódios esporádicos de contaminação na

sequência de contaminação associada a poluição difusa, ligada a precipitação e à presença de linhas de água que transportam águas residuais contaminadas para as praias. A lista é pública e está disponibilizada na página online da Agência Portuguesa do Ambiente - Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Na maioria dos casos, esteve em causa a ultrapassagem dos limites de alguns parâmetros bioquímicos fixados por lei, detetada através de análises.

Apesar de considerar que “os problemas são relativamente diminutos e esporádicos”, a Zero sublinha que as zonas balneares interiores “são mais suscetíveis a descargas ou falta de tratamento de águas residuais, ou praias costeiras com ribeiras ou rios próximos cuja qualidade é afetada por episódios causados por fontes de poluição ou na sequência de contaminação associada a poluição difusa aquando de precipitação intensa” e lamenta a “falta de medidas adequadas de controlo”.

No comunicado, a Zero sublinha que as 38 zonas balneares afetadas este ano, integram a lista das 44 praias com “Zero poluição” nos últimos três anos, identificadas pela organização ambientalista.