Porto. Quem vive no fim da linha poupa quase metade da renda

O Porto está a ferver. E não é apenas pelo habitual descontrolo de temperaturas no interior dos veículos do metro. A grande pressão exercida pelo constante aumento do volume de turistas na cidade faz disparar os preços da habitação, em particular no agrupamento de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. Desde logo por ser escassa a oferta em relação à procura. Depois, por não abundarem os andares para arrendamento a preços acessíveis às famílias comuns.

Acentua-se uma tendência antiga, com os moradores a serem empurrados para a periferia, como o comprovam os diários engarrafamentos de trânsito nos acessos às pontes da Arrábida e do Freixo, para quem vem de Gaia, Espinho, Ovar ou Aveiro; na rotunda e Avenida AEP, para quem vem de Vila do Conde, Póvoa de Varzim ou Viana do Castelo; ou no final da A3, que recebe quem chega de Ermesinde, Valongo, Penafiel, Famalicão, Guimarães ou Braga. Menos moradores na cidade e deficientes transportes significam mais carros, mais poluição, mais tempo perdido, mais gastos, públicos e privados.

As populações são empurradas para os arredores, mas nem todos os arredores são iguais. Para nos situarmos apenas na Área Metropolitana do Porto, não é o mesmo procurar um andar em Matosinhos Sul ou em Fânzeres, para avançar com dois extremos cobertos pela linha do metro.

Se imaginarmos uma viagem de meia hora, ou pouco mais, a partir da estação da Trindade, teremos uma evolução de preços diferenciada, conforme a direção. Tome-se a linha Azul como exemplo. Se o destino for a zona oriental, será possível encontrar no fim da linha, em Fânzeres, Gondomar, um andar com 100 m2 pelo preço médio de €393, segundo os dados do INE. Porém, se o rumo for o outro extremo da linha, na área envolvente à paragem Senhor de Matosinhos, os preços disparam, com um espaço com a mesma área a poder custar €660 mensais. Como na zona da Trindade os preços médios de referência andam pelos €698, resulta daqui que, se quer poupar na renda €12 por cada um dos 26 minutos percorridos a partir da Trindade, a opção terá de ser residir em Fânzeres.

Se prefere a proximidade do mar, vá para Matosinhos. O tempo de viagem quase duplica, a rondar os 47 minutos, mas o preço da renda diminui apenas à razão de €1 por minuto. Em Lisboa, a poupança pode chegar aos €25 por cada minuto do trajeto, tal como o Expresso avançou na semana passada.

As estatísticas são sempre problemáticas. Não faltarão leitores capazes de oferecerem alvíssaras a quem lhes garanta um andar com 100 metros quadrados na zona do Bolhão cuja renda mensal custe algo como €700 por mês. Ou outros dispostos a recompensarem quem lhes apresente andares próximos da estação de São Bento, com as valorizadíssimas ruas de Mouzinho da Silveira e das Flores, a custarem os mesmos €533 mensais que, segundo o INE, pagaria, já em Gaia, no Jardim do Morro (11 minutos a partir da Trindade) ou em João de Deus (16 minutos).

Daí a procura de zonas mais afastadas da baixa, onde os custos com a habitação são menores. Cenários semelhantes encontram-se na zona do ISMAI — Instituto Universitário da Maia, com uma diferença de menos €235, ou menos €7 por cada um dos 35 minutos, ou na Póvoa de Varzim, onde, em média, um andar custa menos €286 do que na Trindade, com uma poupança de €5 por cada um dos 53 minutos de viagem. Quem esteja disposto a atravessar o rio e avançar para o lado de Gaia, para lá usufruir de uma das mais belas vistas possíveis sobre uma cidade, quando atravessa de metro a Ponte Luís I, encontrará em Santo Ovídio preços compensadores. Pode poupar €6 por cada um dos 27 minutos de viagem, com um diferencial de menos €165 na renda.

Metro induz procura

Não por acaso, Pedro Pereira, membro da comissão executiva da ERA Portugal, reconhece que “a tendência de procura fora do centro repete-se no Porto”. Constata que “existem zonas nas periferias do Grande Porto, como Matosinhos e Maia, com maior procura de habitação desde que existe a rede de metro”. Os moradores, conclui, “escolhem zonas com bons acessos para irem trabalhar”.

As consequências da lei da oferta e da procura manifestam-se de forma exemplar na zona do Hospital de São João. É um clássico da economia: a impossibilidade de satisfazer por completo um dado universo de potenciais clientes desencadeia um aumento dos preços, numa espécie de pescadinha de rabo na boca, já que a escassez do bem, em vez de refrear o consumo, faz aumentar a vontade de o possuir. Às vezes a qualquer preço. Dada a existência naquela área do hospital, onde funciona a Faculdade de Medicina, do IPO, das faculdades de Economia e Farmácia, do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto — IPATIMUP, além de outras estruturas, a procura é imensa, sobretudo por jovens universitários e investigadores. Logo, os preços não são muito diferentes dos da baixa da cidade. A poupança poderá atingir, quando muito, €2 por cada um dos 26 minutos percorridos.

Seria essencial, para mudar todo este panorama, um aumento real da oferta habitacional, sobretudo de prédios a preços controlados. Ainda esta semana, Rui Moreira, presidente da CM do Porto, se queixava do facto de o Ministério da Segurança Social pedir €9 milhões pelo antigo Asilo da Mendicidade, um prédio grande e antigo, localizado junto à Ponte do Infante, nas Fontainhas, e que a autarquia pretendia reconverter para habitação social destinada a idosos e estudantes.

Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Mobiliário, também aposta na necessidade de novas ofertas e verifica que, “ao apresentarem valorizações, os mercados secundários, especialmente nos concelhos limítrofes de Lisboa e Porto, têm maior capacidade para atrair os investidores”. Acabam, assim, por colocar casas no mercado de arrendamento, e “impulsionar a compra por parte da procura doméstica”.

Talvez tudo isto explique alguns fenómenos curiosos, como a circunstância de, no mercado de arrendamento, e em média, não ser muito diferente morar na zona das Belas Artes (€652 e coberta pela estação do Heroísmo), ou Francos, Ramalde e Viso (€667 e na influência da estação de Ramalde). Na Lapa, na envolvente do Liceu Carolina Michaelis ou na Casa da Música, a renda de uma casa pode escaldar tanto como os €698 pedidos na Trindade ou no Bolhão. Porque o mercado imobiliário no Porto está mesmo a ferver.