“Pirotragédias” vão continuar

Com 17 fogos ativos, um deles o maior de que há registo na região e que não se prevê que esteja extinto antes de setembro, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, enfrenta uma das mais prolongadas e destrutivas vagas de incêndios da sua história. Em julho, a Suécia teve de pedir ajuda internacional para combater as chamas que queimaram milhares de hectares de florestas, algumas próximas do círculo polar ártico. Por esses dias, os escandinavos assistiam incrédulos a um verão inédito, com recordes de temperatura máxima e os termómetros a fixarem-se 10 graus acima do que é normal. No final do mês, foi a vez de a Grécia se deparar com mais uma catástrofe. Os incêndios da região costeira de Mati fizeram mais de 90 mortos. Em Portugal, a destruição dos incêndios chegou depois, com a subida tardia das temperaturas este ano.

O levantamento está longe de ser exaustivo. Um pouco por todo o hemisfério norte têm-se sucedido fenómenos extremos de temperatura, seca e incêndios devastadores. Serão estes fogos mais uma face visível das alterações climáticas?

“É muito difícil ver nos episódios individuais o resultado das mudanças climáticas, que têm mais a ver com alterações na duração da época dos fogos, no número de grandes incêndios e nos impactos que produzem”, ressalva Paulo Fernandes, do Centro de Ecologia Aplicada da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ainda assim, já há casos evidentes do efeito da subida média das temperaturas nos incêndios que ocorrem nas regiões boreais, como o Alasca, Canadá, Sibéria, Norte da Europa, e também na costa oeste dos EUA.

“As áreas ardidas são enormes, e a frequência é cada vez maior”, nota o investigador, que integrou a comissão técnica que analisou os incêndios de 2017 em Portugal e que entraram para a lista de “pirotragédias”, como lhes chama, a que o mundo tem assistido.

No caso dos incêndios nas regiões mediterrânicas é mais difícil estabelecer uma associação porque são vários os fatores a ter em conta, como o tipo de uso do solo ou o abandono rural, explica. No entanto, considera Paulo Fernandes, é possível dizer que os fogos de Pedrógão e os que deflagraram a 15 de outubro no Pinhal Interior decorrem de alterações climáticas. “No caso de 15 de outubro, os incêndios são originados por um furacão (“Ofélia”) fora do sítio e fora de época. Em Pedrógão aconteceu numa altura de seca extrema e de ondas de calor.”

Também para Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não há dúvida de que as “alterações climáticas são responsáveis pela intensificação dos fogos florestais de grandes dimensões”. As razões são essencialmente duas: a redução de precipitação anual, “muito clara em Portugal e nos climas mediterrânicos”, e a subida da temperatura média global e das ondas de calor. “As alterações climáticas não vêm aí. Elas estão connosco“, assegura o investigador, lembrando o sucedido no ano passado. “Os megaincêndios em Portugal ocorreram fora da chamada época dos fogos. Um foi em junho e outro em outubro, nenhum no verão.”

O problema é global. “Na Europa, em cada ano, 5% dos europeus enfrentam um episódio climatérico extremo, seja uma onda de calor, uma inundação ou seca. Mas na segunda metade deste século, se o aquecimento global não for travado, o número vai disparar para dois em cada três”, alertou em declarações ao “The New York Times”, Jean Jouzel, prémio Nobel da Paz em 2007, juntamente com Al Gore, quando era vice-presidente do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas.

Os países subscritores do Acordo de Paris comprometeram-se a reduzir as emissões de dióxido de carbono de forma a limitar o aquecimento global a um máximo de 2 graus centígrados (já subiu 1 grau desde o período pós-industrial).

O problema, explica o climatologista Carlos da Câmara, não são os 2 graus em si. São os extremos à esquerda e à direita dessa média. Que são mais intensos à medida que se avança nesta escalada, com impactos sociais e económicos enormes. “As alterações climáticas vão tornar mais frequente a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos que propiciam a ocorrência de fogos. A Suécia era considerada um exemplo no combate aos fogos. Até se deparar com os extremos (de temperatura e de seca) para os quais não estava adaptada.”

Tal como acontece na Califórnia, onde à seca, tempo quente e ventos se junta uma combinação explosiva de implantação de casas numa floresta altamente inflamável. Os resultados estão à vista para desespero dos mais de 14 mil bombeiros mobilizados. Só o fogo Mendocino Complex, que deflagrou a 160 quilómetros de São Francisco, já queimou mais de 121 mil hectares, uma área 12 vezes superior à cidade de Lisboa. Pelo meio, arderam centenas de casas e milhares de pessoas foram e estão a ser deslocadas.