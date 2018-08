Atrasos do 112 também atingem o INEM

Emergência médica, boa tarde, fala...” “Finalmente atenderam!” Os diálogos com o INEM têm seguido este padrão nos últimos dias. Primeiro, é preciso ultrapassar a irritação de quem espera ser atendido, para só depois começar a resolver o problema que levou ao telefonema. Isto porque, segundo a comissão de trabalhadores e técnicos ouvidos pelo Expresso, está a haver atrasos significativos no atendimento das chamadas encaminhadas para o Instituto Nacional de Emergência Médica. O INEM nega.

Em Portugal, o sistema de emergência médica está assente na central 112. E quando se liga para o 112 pelas mais variadas razões (incêndios, assaltos, acidentes, violência doméstica, por exemplo), quem atende é alguém da PSP ou da GNR. Se estiver em causa uma emergência médica, a chamada é transferida para o INEM, para um dos três Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

Na última semana, foi noticiada a falta de meios nos centros operacionais do 112, tendo sido reportados atrasos no atendimento das chamadas e mesmo ligações que nunca chegam a ser atendidas. Mas este não é o único problema da linha de emergência. A demora pode repetir-se quando o pedido de ajuda é transferido para o INEM. Na segunda-feira de manhã, chegaram a estar 73 chamadas a aguardar atendimento, denuncia uma técnica ouvida pelo Expresso.

“Muitas pessoas desistem e vão pelos seus meios em busca de atendimento”, alerta Carla Cristino, da Comissão de Trabalhadores do INEM. “Há efetivamente uma sobrecarga no 112 e tem havido aumento do tempo de espera também no CODU”, afirma.

Há ainda uma terceira fase de espera, numa linha interna usada pelos profissionais do próprio INEM. Quando o envio de uma ambulância não é suficiente e é necessário acionar meios mais diferenciados, como um helicóptero, o técnico tem de esperar em linha para conseguir falar com o coordenador, a quem compete ordenar o envio. “Depois da triagem dos utentes pelo CODU, há este terceiro estrangulamento, na linha interna, e muitas vezes desiste-se de esperar pelo envio de meios diferenciados”, denunciam ao Expresso técnicos que pediram para não ser identificados. De acordo com a presidente da comissão de trabalhadores, as chamadas que não implicam risco de vida chegam a ficar uma hora à espera de atendimento.

Faltam 520 profissionais

As demoras no atendimento têm, segundo Carla Cristino, dois motivos: “A falta crónica de recursos humanos e a deslocalização dos bombeiros que atendem nas ambulâncias para combater os incêndios.” Estarão em falta, diz, 400 técnicos de emergência pré-hospitalar, 100 enfermeiros e 20 psicólogos, “apenas para atender ao funcionamento normal do instituto”.

No ano passado, saíram 57 trabalhadores do INEM e, entre janeiro e maio deste ano, mais 25 abandonaram o instituto. O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, Orlando Gonçalves, diz que, há uma semana, 18 ambulâncias estiveram inoperacionais devido à falta de equipa. Em maio foi concluído o concurso para contratar 100 técnicos, que, segundo a comissão de trabalhadores, já se encontram a trabalhar nos CODU, embora o período de formação dure até novembro.

Para colmatar a falta de recursos humanos, há cerca de um ano, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses propôs que se procedesse à integração dos enfermeiros da Linha Saúde 24 nos CODU. Segundo a estrutura sindical, desta forma seria possível assegurar a continuidade do processo de triagem, encaminhamento e prestação do socorro, “eliminando-se diversos constrangimentos no acionamento de meios e a duplicação de custos, garantindo-se paralelamente a qualidade e a segurança do serviço prestado à população”. A proposta, contudo, nunca teve resposta.

Ao Expresso, o INEM reconhece que “existe um défice de recursos humanos”, que diz ser “do conhecimento da tutela” e ter “vindo a ser colmatado”. O instituto garante que, entre janeiro e julho, o tempo médio de atendimento foi de cerca de 30 segundos. Para agosto, apenas dá dados relativos a dia 8 — quando o país já não estava em onda de calor —, assegurando que a média foi de 18 segundos.

À Lusa, fonte oficial do INEM disse esta semana que as chamadas de emergência médica apresentaram realmente um “aumento substancial” nos últimos dias, com um registo de cerca de mais 20% de chamadas para o 112. E que, no que toca ao CODU, o crescimento ter-se-á devido ao agravamento de doenças crónicas.

Segundo o INEM, em média 3% do total de chamadas — cerca de 38 por turno — são desligadas pelo utente, antes de terem sido atendidas. O instituto garante, ainda assim, que liga de volta “para impedir que qualquer chamada fique sem atendimento”, havendo técnicos que têm especificamente esta função.

20% das chamadas são desligadas

Já na linha 112, não existe este mecanismo, o que significa que se o utente desistir de estar à espera e desligar não será contactado de volta. De acordo com a PSP, entre abril e o início de agosto “a percentagem das chamadas desligadas na origem situa-se em cerca de 20% do total de chamadas recebidas”. O problema é que, se o 112 não atende, o utente não tem forma de chegar ao INEM.

NÚMEROS

20% das chamadas para a linha de emergência 112 feitas na primeira semana de agosto foram desligadas antes que os operadores conseguissem atendê-las

400 técnicos de emergência pré-hospitalar são reivindicados pela Comissão de Trabalhadores do INEM para atender às necessidades normais de funcionamento do instituto

1 hora de espera pode ser o tempo que alguém tem de aguardar pelo atendimento do centro telefónico do INEM quando em causa não estão situações de risco de vida