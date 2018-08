Imóvel desabou em Lisboa, na avenida D. Carlos I. Uma pessoa terá ficado soterrada

Informação foi avançada pela TVI24. Alerta foi recebido pelo Regimento de Sapadores às 17h16

Uma pessoa terá ficado soterrada sob os escombros de um prédio que ruri na tarde desta terça-feira em Lisboa, noticiou a TVI24 citando uma fonte do Regimento de Sapadores. O imóvel localiza-se na avenida D. Carlos I junto ao cruzamento com a Calçada do Marquês de Abrantes.

O alerta foi recebido pelo Regimento de Sapadores pelas 17h16.

