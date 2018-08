Imóvel desabou em Lisboa, na avenida D. Carlos I, e provocou um morto e um ferido

Informação foi avançada pela TVI24. Alerta foi recebido pelo Regimento de Sapadores às 17h16

Duas pessoas ficaram soterradas na tarde desta terça-feira sob os escombros da parede de um prédio que se encontrava em obras em Lisboa, noticiou a TVI24 citando uma fonte do Regimento de Sapadores.

O imóvel em que se verificou o desabamento, que provocou um morto e um ferido, de acordo com o Público, localiza-se na avenida D. Carlos I junto ao cruzamento com a Calçada Marquês de Abrantes.

O alerta foi recebido pelo Regimento de Sapadores pelas 17h16. No local estão, de acordo com a PSP, operacionais do INEM, Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e da Polícia Municipal.

"Trata-se de um acidente trabalho", afirmou à agência Lusa uma fonte da PSP. O trânsito está totalmente cortado na rua do Merca-Tudo, condicionado na Calçada Marquês de Abrantes e cortado numa das vias da Avenida D. Carlos I, nas imediações do local do acidente.

