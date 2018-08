Cronologia: os mais graves acidentes em pontes e viadutos desde 2001 (e o pior foi em Portugal)

15 de março de 2018

Uma ponte pedonal desabou em Miami, nos Estados Unidos, causando a morte de seis pessoas.

15 de janeiro de 2018

Pelo menos dez trabalhadores morreram na Colômbia ao cair uma ponte em construção na estrada que liga Bogotá a cidade de Villavicencio.

2 de janeiro de 2018

Cinco pessoas perderam a vida e mais de uma dezena foram dadas como desaparecidas depois de uma ponte pedonal cair sobre o rio Apurímac, na região de Cuzco, no Peru.

17 de outubro de 2016

A queda de uma ponte perto de Bali, na Indonésia, causou pelo menos oito mortos e 34 feridos.

31 de março de 2016

Vinte e seis pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas quando uma ponte em construção caiu em Calcutá, na Índia.

27 de julho de 2010

Trinta e sete pessoas morreram e 19 foram dadas como desaparecidas depois da queda de uma ponte em Luanchuan, na zona central da China.

24 de dezembro de 2009

Quarenta e oito mortos após o desabamento da ponte em construção na estrada que une os municípios de Kota e Udaipur, no Estado indiano do Rajastão.

26 de setembro de 2007

Quarenta e nove trabalhadores morreram e nove ficaram presos em escombros após a queda de uma secção de uma ponte no delta do Mekong, no sul do Vietname.

1 de agosto de 2007

Onze mortos resultaram do desabamento de uma ponte sobre o rio Mississippi, em Minneapolis, no Estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

7 de novembro de 2005

Seis trabalhadores morreram e outros três ficaram feridos na queda de uma plataforma suspensa num viaduto da estrada do Mediterrâneo, perto de Almuñecar, em Granada, em Espanha.

23 de dezembro de 2003

Mais de 50 pessoas perderam a vida na queda de uma ponte entre as cidades bolivianas de Cochabamba e Santa Cruz, devido às chuvas torrenciais.

26 de maio de 2002

Quatorze pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas ao cair uma ponte em Webbers Falls, no Oklahoma, nos Estados Unidos.

5 de março de 2001

O acidente com o maior número de vítimas mortais na Europa, até ao momento, aconteceu quando pelo menos 70 pessoas morreram na queda da ponte que ligava Entre-os-Rios e Castelo de Paiva, no rio Douro, no norte de Portugal.