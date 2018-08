Problemas no multibanco não estão relacionados com ameaças de ataque em massa

Não há qualquer relação entre os problemas que surgiram no domingo à noite e as ameaças alegadamente recebidas por bancos de todo o mundo sobre um potencial ataque em massa às caixas "multibanco". A garantia é dada pela SIBS, responsável pela Rede Multibanco e ATM Express.

Esta segunda-feira, o jornal britânico “The Telegraph” dava conta de que um ataque estava iminente. O alerta partiu do FBI, que emitiu um alerta confidencial para os bancos. Ao Expresso, a SIBS garante que não recebeu qualquer aviso e nega a relação dos problemas das últimas horas com a ameaça.

“Os constrangimentos técnicos que impactaram a Rede Multibanco no domingo à noite deveram-se a uma falha de um equipamento de hardware e nada tiveram a ver com algum tipo de ataque como o mencionado na notícia do The Telegraph”, assegura a empresa num comunicado.

A SIBS acrescenta que a ameaça em causa não se aplicaria à Rede Multibanco ou ATM Express, uma vez que estas “funcionam em ambiente fechado e a comunicação é encriptada”. “Têm incorporados diversos mecanismos de segurança que estão permanentemente sob monitorização por equipas especializadas que permitem mitigar ataques desta natureza e que detetam qualquer alteração no normal funcionamento das Redes”, acrescenta.

A ameaça revelada pelo jornal britânico consiste num malware dirigido às caixas automáticas. “ATM cash-out”, assim se chama a fraude, em que os cartões multibanco são clonados nos terminais e os criminosos conseguem roubar milhares de euros e forçar a máquina a dar dinheiro até esta ficar descarregada.