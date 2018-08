Quase 200 bombeiros combatem chamas na Sertã

Apoiados por oito meios aéreos, comatem um incêndio florestal na Sertã, distrito de Castelo Branco, que eclodiu às 14h10 deste domingo, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC)

Quase 200 bombeiros, apoiados por oito meios aéreos, estão a combater um incêndio florestal na Sertã, distrito de Castelo Branco, que eclodiu às 14:10 de hoje, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à Lusa que as chamas estão a lavrar numa zona de pinhal, não adiantando mais pormenores, nomeadamente se há povoações em perigo.

"O incêndio está no início, estamos a mobilizar meios", indicou. De acordo com a página da ANPC, o incêndio está a lavrar junto à localidade de Figueiredo, situada numa zona florestal perto da estrada que liga o município da Sertã a Oleiros, ambos no distrito de Castelo Branco.

No local, a combater as chamas, às 15:10 de hoje, estavam 194 operacionais, apoiados por 48 viaturas e oito meios