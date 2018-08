Acidente em Mira mata duas crianças e faz oito feridos

Um acidente envolvendo três viaturas ligeiras resultou este domingo em dois mortos e dez feridos, um em estado grave, na variante que liga Mira à praia de Mira, distrito de Coimbra

Um acidente envolvendo três viaturas ligeiras resultou hoje na morte de duas crianças, de 13 e 10 anos, e em dez feridos, um em estado grave, na variante que liga Mira à praia de Mira, distrito de Coimbra, disse fonte dos bombeiros. As vítimas mortais, uma menina e um menino, iam a caminho da praia com a mãe e a avó.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra avançou que se tratou de uma colisão frontal entre dois veículos, existindo uma terceira viatura envolvida, numa zona entre duas rotundas, com bom piso, uma reta com muita visibilidade.

O alerta foi dado às 10:20 e no local, nas operações de socorro, estão 44 operacionais apoiados por 17 viaturas e um helicóptero.