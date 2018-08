Monchique. Veja as fotografias e os vídeos que estão a ser partilhados nas redes sociais

O Expresso percorreu o Twitter e mostra-lhe algumas das fotografias e vídeos que ilustram a violência do incêndio. O impacto é sentido a dezenas de quilómetros de distância, através do fumo e de uma chuva de cinzas.

Um mapa publicado pela AP indica a área ardida:

Na Via do Infante, a caminho de Portimão, o sol tenta furar a cortina de fumo que se ergue no céu, escreve este utilizador do Twitter:

Também em Lagos é visível o fumo lançado na atmosfera pelo incêndio:

Mais uma imagem que revela a densa nuvem de fumo e cinza que paira sobre o barlavento algarvio:

Na praia, em Portimão:

Helicópteros em operações de reabastecimento:

Um pôr do sol diferente:

Imagens feitas aparaentemente antes de , nesta segunda-feira, o fogo se ter reativado:

Um vídeo que também dá testemunho de um céu coberto de fumo:

Por detrás dos edifícios de apartamentos de Portimão consegue avistar-se a serra de Monchique em chamas:

As chamas apertam o cerco à vila de Monchique:

A intensidade das chamas na floresta da serra:

O fumo chega a Albufeira:

Um cidadão estrangeiro afirma estar a 60 quilómteros de distância de Monchique e partilhou este vídeo:

Ao longe, a coluna de fumo adensa-se e espalha-se empurrada pelo vento: