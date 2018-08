Mais de 250 pessoas deslocadas à noite em Monchique, operação continua “complexa” ao final da manhã de terça-feira

Num ponto de situação feito esta terça-feira na vila de Monchique, sede de concelho, o comandante operacional distrital, Vítor Vaz Pinto, indicou que foram assistidas neste incêndio, até ao momento, 79 pessoas e que há 29 feridos ligeiros, um dos quais com gravidade.

Mais de 250 pessoas foram deslocadas durante a noite no combate ao incêndio que lavra desde sexta-feira em Monchique, no distrito de Faro, onde as operações se mantêm de "elevada complexidade", informou hoje a Proteção Civil.

O responsável, que não apontou o número de casas atingidas, afirmou que "a previsão meteorológica vai continuar desfavorável", com vento intenso, que dificulta a atuação dos meios aéreos, e temperaturas a rondar os 35 graus durante o dia.

Ainda assim, haverá uma subida da humidade relativa.

O responsável apontou as zonas de Casais e da barragem de Odelouca como as mais críticas na manhã de terça-feira.

Questionado sobre eventuais falhas nas comunicações, Vítor Vaz Pinto disse que a rede de comunicações de emergência SIRESP foi reforçada e não sofreu falhas que comprotessem a operação.