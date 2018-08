ICNF nega que esteja por aprovar Plano de Intervenção em Monchique

Não há qualquer Plano de Intervenção por aprovar na Serra de Monchique no Algarve, onde há dias deflagra um incêndio de grandes dimensões. A garantia é deixada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), num comunicado, depois de esta terça-feira a Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio ter denunciado a falta do ‘ok’ do ICNF para avançar com um projeto.

“Não está por aprovar nenhum Plano de Gestão de Monchique relativo à Zona de Intervenção Florestal de Perna da Negra, apresentado pela Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio ao ICNF”, assegura o instituto em comunicado divulgado pelo Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. E acrescenta que a associação apresentou apenas uma candidatura no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural - PDR 2020, “que se encontra em análise”.

O ICNF refere ainda que a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, responsáveis pela análise da candidatura, pediu esclarecimentos à Aspaflobal mas que “até ao momento não foram respondidos”.

“Neste âmbito, não há condições para que a candidatura apresentada ao PDR 2020 pela Aspaflobal esteja aprovada neste momento”, refere o comunicado.

Segundo o ICNF, em junho deste ano a Aspaflobal apresentou uma outra candidatura relativa “à consonância do projeto com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios”, que teve parecer favorável. No entanto, sublinha, “em nenhuma circunstância, um pedido de parecer obrigatório feito em junho ao organismo com competência de autoridade florestal nacional (ICNF) resultaria em trabalho executado antes do período crítico”.

Esta terça-feira, o “Público” dava conta que a Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio espera “há cerca de sete meses” a aprovação de um projeto estruturante para a Zona de Intervenção Florestal da Perna da Negra, onde na semana passada começou o incêndio de Monchique. Faltava a luz verde do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, revelou o diário. O projeto em causa prevê a criação de pontos de água, aceiros e de caminhos de acesso para combate aos fogos na serra.