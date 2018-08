EDP cortou eletricidade na zona de fogo de Monchique a pedido da Proteção Civil

Por questões de segurança, várias zonas atingidas pelo grande incêndio de Monchique ficaram sem eletricidade, enquanto algumas vilas estão a ser abastecidas por geradores da EDP

A EDP teve de cortar o abastecimento nalgumas localidades na zona do fogo de Monchique por questões de segurança e abasteceu de madrugada outras localidades com geradores, segundo fonte oficial da empresa. De acordo com a diretora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio, houve zonas em que o abastecimento de eletricidade foi cortado por questões de segurança “e a pedido da Proteção Civil”, nomeadamente Fóia e Caldas de Monchique, distrito de Faro.

A mesma responsável adiantou ainda à Lusa que há zonas sem abastecimento porque houve estruturas que ficaram destruídas pelo fogo, tendo a EDP colocado geradores nalgumas vilas durante a madrugada. A EDP conta ter um balanço mais pormenorizado da situação ainda na manhã desta terça-feira.

O incêndio que lavra desde sexta-feira em Monchique estava hoje pelas 9h15 a ser combatido por mais de 1200 operacionais, apoiados por 14 meios aéreos e 374 viaturas.