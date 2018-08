Mais de 1.500 operacionais combatem chamas de norte a sul do país

Às 00h00 desta segunda-feira, os incêndios mais preocupantes continuam a ser o que lavra desde as 13h30 de sexta-feira no concelho de Monchique, no distrito de Faro, e o que deflagrou na tarde de domingo em Marvão

Um total de 1.531 operacionais estavam envolvidos, às 00h00 desta segunda-feira, nas ações de combate às chamas em 29 incêndios indicados na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na Internet. Destes 29 fogos, apenas cinco estão em curso, outros cinco encontram-se em fase de resolução e os restantes 19 em conclusão.

Os mais preocupantes continuam a ser o que lavra desde as 13h30 de sexta-feira no concelho de Monchique, no distrito de Faro, e o que deflagrou na tarde de domingo em Marvão, no distrito de Portalegre. No primeiro, que teve origem em Perna da Negra e obrigou à evacuação de várias habitações às portas de Monchique, estão no terreno 986 operacionais, entre os quais 156 militares, apoiados por 285 viaturas.

Em Marvão, no fogo que deflagrou em Santa Maria de Marvão cerca das 15h30 de domingo, estão no terreno 244 operacionais, com o apoio de 71 viaturas.

Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo e Viseu eram, às 00h00, os outros distritos com fogos em aberto na página da ANPC. Segundo o comandante operacional nacional da Proteção Civil, Duarte da Costa, durante o dia de domingo, até cerca das 22h30, ocorreram 113 ignições que se desenvolveram em condições climatéricas muito adversas.