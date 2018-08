Incêndios. António Costa diz estar em contacto permanente com MAI

O primeiro-ministro afirmou nesta segunda-feirta que está em "contacto permanente" com o ministro da Administração Interna e autarcas para atualizações, análise e orientações sobre os incêndios, deixando uma "palavra de apoio" a agentes de proteção civil e "solidariedade às populações".

"Estou em contacto permanente com o Ministro da @ainterna_pt [Administração Interna], os autarcas e a AGIF [Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais], para atualizações sobre os #incêndios, análise da situação e orientações. Deixo uma palavra de apoio a todos os agentes de proteção civil nas operações e de solidariedade às populações afetadas", lê-se numa mensagem deixada, pelas 20h00, pelo primeiro-ministro, António Costa, na sua conta na rede social Twitter, numa altura em que não tem tido agenda oficial.

Neste momento, o fogo que mais preocupa os bombeiros e Proteção Civil é o de Monchique, distrito de Faro, que mantém no terreno no combate às chamas mais de mil operacionais, apoiados por 341 veículos e um total de 24 máquinas de rasto. O incêndio que pelo quarto dia lavra em Monchique, no Algarve, voltou a agravar-se durante o dia de hoje e o quadro geral da operação é neste momento "muito complexo", admitiu um responsável da Proteção Civil.

O incêndio na serra de Monchique deflagrou cerca das 13h30 de sexta-feira, na localidade de Perna da Negra, tendo obrigado à evacuação de várias localidades. Ao início da tarde de hoje, a Proteção Civil informou que 95% do perímetro do fogo foi dominado, mas posteriormente registaram-se diversos reacendimentos.

As chamas atingiram, além do concelho de Monchique, o de Silves (também em Faro) e o de Odemira (Beja), mas no concelho alentejano as chamas já foram apagadas.