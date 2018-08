Governo britânico alerta cidadãos para fogo em Monchique

Autoridades do Reino UNido desaconselham viagens para a região da vila algarvia

O Governo britânico alertou neste domingo os seus cidadãos para o "grande incêndio florestal" que lavra em Monchique desde sexta-feira, desaconselhando qualquer viagem para aquela zona do Algarve.

"O fogo já chegou à vila de Monchique e as autoridades portuguesas evacuaram a vila e as zonas circundantes. Se estiver nesta área, siga as instruções da polícia e da proteção civil portuguesas. [...] Para sua segurança, não são aconselháveis viagens para a zona de Monchique em qualquer circunstância, até indicação das autoridades portuguesas", lê-se no alerta, a que a Lusa teve acesso. O Algarve é normalmente a zona do país mais procurada por turistas ingleses para realizarem o seu período de férias.

O fogo que deflagrou em Perna da Negra, Monchique, na sexta-feira, cerca das 13h30, obrigou à evacuação de vários aglomerados habitacionais ao longo dos três dias e está, desde a noite de domingo, a ameaçar a própria vila sede do município. No combate às chamas estão envolvidos 1.018 operacionais, apoiados por 295 viaturas.