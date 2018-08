Venezuela. FARC condenam atentado contra Nicolás Maduro

Documento divulgado na Internet pelo Conselho Político das FARC salienta que o atentado ocorre após “contínuos fracassos dos setores reacionários nas urnas”

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) condenaram neste domingo o atentado de sábado contra o Presidente Nicolás Maduro e instaram os "democratas revolucionários do continente" a proteger o chefe de Estado venezuelano.

"Condenamos este grotesco atentado pessoal contra (Nicolás) Maduro. Esperamos que as investigações e interrogatórios aos detidos, e a captura de outros personagens comprometidos, deem frutos urgentes e que possam ser desmascarados e castigados os aventureiros irresponsáveis, e os cérebros intelectuais com dupla moral", lê-se num comunicado da antiga guerrilha colombiana, agora transformada em partido político.

O documento, divulgado na Internet pelo Conselho Político das FARC, salienta que o atentado ocorre após "contínuos fracassos dos setores reacionários, nas urnas, do desgaste em mobilizações pagas, da utilização de jovens e estudantes como carne para canhão". "Não a mais ingerências nem terroristas contra a Venezuela", conclui o comunicado, afirmando que "com a solidariedade internacionalista, não passarão!".

Sábado, duas explosões que as autoridades dizem ter sido provocadas por dois 'drones' (aviões não tripulados), obrigaram o Presidente da Venezuela a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar).

O ato, que decorria na Avenida Bolívar de Caracas (centro), estava a ser transmitida em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões venezuelanas e no momento em que Nicolás Maduro anuncia que tinha chegado a hora da recuperação económica ouviu-se uma das explosões, que fez inclusive vibrar a câmara que focava o chefe de Estado.

Nesse instante, a mulher do Presidente venezuelano, Cília Flores, e o próprio chefe de Estado olharam para cima.

Antes da televisão venezuelana suspender a transmissão foi possível ainda ver, o momento em que militares rompiam a formação. Sete militares ficaram feridos e, segundo as autoridades, foram detidas seis pessoas alegadamente envolvidas no atentado.