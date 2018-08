Nove pessoas feridas numa colisão de várias viaturas em Peniche

acidente, envolvendo diversos veículos cujo número não foi possível verificar, ocorreu cerca das 16h15 no Itinerário Principal 6

Nove pessoas ficaram feridas numa colisão de várias viaturas registada neste domingo, na zona de Peniche, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O acidente, envolvendo diversos veículos cujo número não foi possível verificar, ocorreu cerca das 16h15 no Itinerário Principal 6 (IP6), em Atouguia da Baleia, naquele concelho do distrito de Leiria. A fonte do CDOS adiantou que "todas as vítimas são feridos leves, que necessitaram de assistência hospitalar".

Estiveram no local 26 operacionais, com 10 viaturas, entre bombeiros, profissionais da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).