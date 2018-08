Mais de 1.800 homens combatem 39 incêndios em Portugal continental

Com mais meios continua o combate às chamas do distrito de Faro, que deflagraram na localidade de Perna Negra pelas 13h32 de sexta-feira

Mais de 1.800 homens estavam neste domingo pelas 17h00 a combater 39 incêndios em Portugal continental, dos quais seis estavam em curso, enquanto os restantes estão em fase de resolução ou conclusão. Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os seis incêndios rurais ou florestais em curso localizavam-se nos concelhos de Monchique, Lousada, Vila Nova de Famalicão, Almada, Marvão e Alfândega da Fé.

Com mais meios continua o combate às chamas do distrito de Faro, que deflagraram na localidade de Perna Negra pelas 13h32 de sexta-feira e obrigou a esta tarde à retirada de pessoas de uma zona próxima da Portela do Vento. Pelas 17h00, a combater o incêndio de Monchique estavam 831 homens, apoiados por 223 viaturas e 12 meios aéreos.

À mesma hora, em Marvão, no distrito de Portalegre, estavam 148 operacionais, 38 viaturas e três meios aéreos a combater as chamas, que tiveram início pelas 15:29 de hoje.