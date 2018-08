Incêndio junto ao El Corte Inglés, em Lisboa, deflagrou numa garagem

Fogo consumiu um motociclo e um veículo ligeiro no interior da garagem de um imóvel de habitação contíguo ao estabelecimento comercial El Corte Inglés

Um incêndio deflagrou neste domingo no piso -3 da garagem de um edifício de habitação que se situa ao lado daquele em que está instalado o El Corte Inglés, em Lisboa. O fogo consumiu um motociclo e um veículo ligeiro, de acordo com os bombeiros que se deslocaram ao local, depois de terem sido alertados às 15h49.

Fumo intenso foi avistado a ser expelido de um acesso à garagem e a PSP cortou o trânsito nos dois sentidos na Avenida António Augusto de Aguiar, no centro da capital, onde se localiza aquele centro comercial e o edifício sinistrado. As chamas foram extinguidas por volta das 16h45, mas os bombeiros permaneceram no local. A polícia referiu que o tráfego se manterá cortado até que os bombeiros terminem o seu trabalho.

Não se registaram vítimas e o edifício foi evacuado, mas fontes dos bombeiros e da PSP, questionadas pela SIC, não souberam dizer quantas pessoas terão sido retiradas do imóvel.