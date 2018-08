Incêndio em Monchique. Comissário europeu oferece ajuda a Portugal

O comissário europeu para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, declarou neste domingo que a União Europeia está a acompanhar atentamente a situação do incêndio na zona de Monchique, distrito de Faro, e está "pronta para ajudar". Na rede social Twitter, o comissário indicou também que "Portugal pediu a produção pelo Serviço Copérnico de Gestão de Emergências de mapas satélite dos incêndios que estão a afetar a zona de Monchique".

O incêndio no concelho de Monchique deflagrou na sexta-feira, por volta das 13h30, na localidade de Perna da Negra, e consumiu até agora uma vasta área florestal e alguns barracões de apoio à agricultura. As chamas, que estão a ser combatidas por mais de 900 operacionais, com apoio de 265 viaturas, estavam hoje, pelas 22h00, à entrada da vila de Monchique, com as autoridades a obrigarem à evacuação de várias habitações nas imediações de Monchique.

O Plano Municipal de Emergência está ativado desde a madrugada de sábado.