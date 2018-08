Monchique: Dominada frente de fogo que passou para Odemira

A consolidação das operações “contou com uma pequena descida da temperatura e o amainar do vento, mas para a tarde os valores serão diferentes, o que irá dificultar as operações de combate”, destacou a mesma fonte.

O comando da Proteção Civil aponta para mais de 1000 hectares de área já consumida pelas chamas, divididas entre os concelhos de Odemira e Monchique.

Da noite de sexta-feira um incidente com duas viaturas, um tanque de Carnaxide e uma de combate de Oeiras, provocou 12 feridos ligeiros. “As viaturas ficaram parcialmente queimadas”, adiantou a citada fonte.

No local estão 710 operacionais, apoiados por 180 veículos e contam com a ajuda de 11 meios aéreos, incluindo um avião de reconhecimento e avaliação da situação.

O comando da Proteção Civil adianta que os feridos “estão todos a recuperar” e destaca que neste sábado ainda não houve qualquer registo de vítimas. Contudo arderam alguns barracões agrícolas.