Mais de quinhentos bombeiros combatem incêndios em Santarém, o distrito mais afetado neste sábado

É o distrito que regista o maior número de incêndios este sábado em Portugal continental. A maioria dos meios está concentrada no combate às chamas em três fogos que lavram em Alcanede, Arrouquelas e Samora Correia. Em Ferreira do Zêzere, duas viaturas dos Bombeiros Voluntários arderam num fogo no parque do quartel

São mais de 50 incêndios ativos, que estão a ser combatidos no total por 546 bombeiros, apoiados por 7 meios aéreos. De acordo com as informações disponíveis no site da Protecção Civil por volta das 18h00, para além de ser um dos distritos mais quentes este sábado, Santarém é o que regista o maior número de incêndios.

Em Arrouquelas, o fogo teve início numa zona de mato por volta das 14h20 na Quinta do Brinçal, e está a ser combatido por 158 bombeiros, apoiados por 48 veículos e 3 meios aéreos. Este incêndio não está ainda circunscrito, e o mesmo se passa com um outro fogo que deflagrou numa zona de floresta em Prado, na freguesia de Alcanede. Neste caso está a ser combatido por 154 bombeiros, com a ajuda igualmente de 3 meios aéreos.

O outro incêndio a causar maiores preocupações no distrito lavra em Samora Correia, no concelho de Benavente. No combate às chamas estão 119 bombeiros, apoiados por 39 viaturas e 2 meios aéreos.

Há ainda registo esta tarde de um incidente no quartel dos bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. Um fogo que deflarou na zona do parque automóvel, de causas ainda desconhecidas, destruiu duas viaturas.

Apesar de Santarém ser o distrito que regista o maior números de incêndios este sábado, o fogo que concentra mais meios é o de Monchique, no distrito de Faro. Neste caso estão 722 bombeiros no combate às chamas, com 192 viaturas. Estão ainda a ser empregues 10 meios aéreos.